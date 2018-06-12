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"محاميي جنوب الدقهلية" تتعاقد مع مستشفى "البدر الخيري"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:17 ص
محاميي جنوب الدقهلية تتعاقد مع مستشفى البدر الخيري
أرشيفية
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منى صموئيل
 
تعاقدت نقابة المحامين الفرعية بجنوب الدقهلية، مع مستشفى البدر الخيرى، ضمن مشروع علاج المحامين، تحت رئاسة النقيب، محمد الغمري، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عمرو أبو عيش، عضو مجلس النقابة، أن المستشفى تتواجد بتفهنا الاشراف بمركز ميت غمر، ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتضم جميع التخصصات من اسنان وباطنة وجراحة وعظام ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومركز حديث للأشعة.

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