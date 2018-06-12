موعد مباريات المغرب في كأس العالم والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب المغربي، لتقديم بطولة جيدة في كأس العالم بروسيا 2018، وتحسين صورة أسود الأطلسي الذي غاب عن المونديال لمدة 20 عاما.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب المغرب بالمجموعة الثانية، بجانب كل من إسبانيا والبرتغال وإيران.

وسوف يبدأ أسود الأطلسي مبارياته في هذه البطولة، يوم 15 يونيو بمدينة سان بطرسبرج أمام منتخب إيران، في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 20 يونيو في ملعب لوجينكي، في الساعة 2 عصرا أمام منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016.

وسيختتم منتخب المغرب مبارياته بالمجموعة يوم 25 يونيو في مدينة كالينينجراد في الساعة 8 مساءً، بمواجهة منتخب إسبانيا بطل العالم في عام 2010، وبطل أوروبا في عام 2012.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت، عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم في روسيا 2018 عبر قنواتها الرياضية.