نادين تتهم ظافر العابدين بمحاولة إجهاضها في "ليالي أوجيني"





اتهمت الراقصة "لولا" التي تجسد شخصيتها الفنانة نادين، في مسلسل "ليالي أوجيني" دكتور "فريد" ظافر العابدين، بمحاولته إجهاض جنينها أثناء إجرائه عملية جراحية لها، حيث ذهبت "لولا" إلى المستشفى وقامت بتقديم شكوى ضده إلى مدير المستشفى وهذا ما فاجأ "فريد" حيث لم يقم بإجراء أي عملية لها من الأساس.



"لولا" أرادت الانتقام من دكتور "فريد" بعدما رفض حبها، مبررا لها بأنه رجل متزوج، وزوجته حامل.



مسلسل "ليالي أوجيني" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.











