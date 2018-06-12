عفاف شعيب لـ"حسني مبارك": "إحنا أسفين يا ريس" (فيديو)





وأضافت "شعيب"، في لقائها مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، "كنا عايشين في أمن وأمان، يكفي أننا كنا بنرجع الساعة الرابعة فجرًا من التصوير للبيت بصورة عادية، دون أن يتعرض لنا أحد".



وأشارت، إلى أن المصريين تعرضوا تعرضوا للبلطجة إبان أحداث يناير، مضيفة: " أنا مازلت بحب حسني مبارك".





ولفتت إلى أنها لم تذهب لزيارة مبارك، رغم أنها تريد القياك بذبك قائلة له: "إحنا أسفين يا ريس.. إحنا غلطنا".









قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها تحب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معقبة: "الراجل 30 سنة ما مشوفناش منه غير كل خير".