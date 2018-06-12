طنطا يحصل على خدمات لاعب نجوم المستقبل السابق

نجح نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، في الحصول على خدمات "محمد فوزي" لاعب نجوم المستقبل السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

وحضر اللاعب إلى مقر النادي اليوم، للاتفاق على بنود العقد، ووقع في حضور عبد الناصر محمد المدير الفني وعلاء عكاشة مدير الكرة، وإيهاب المحص وكيل اللاعب.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، إن طنطا ناد كبير وعبد الناصر محمد المدير الفني بينهم "عشرة"، وتدرب معه قبل ذلك، فانتقاله للفريق الطنطاوي لم يأخد وقت فيه للتفكير، وكشف لنا بأنه سيخضع للكشف الطبي يوم الأربعاء القادم ثم ينضم للتدريبات بعد ذلك.

يذكر أن "فوزي" شارك مع فريق نجوم المستقبل لمدة 11 عاما، ومع إنبي موسما، ومعايشة 3 أشهر لفريق ليتكس بلغاريا.