لاعب عثماسون تحت الاختبار في مران طنطا

شهد مران فريق طنطا الرياضي، تحت قيادة عبد الناصر محمد المدير الفني، مشاركة "أحمد سعد" لاعب عثماسون، المشارك في بطولة دوري القسم الثالث، في مران لاعبي الفريق، لمعرفة مستواه تمهيدا لضمه لصفوف الفريق، وذلك ترشيحا من "علاء عكاشة" مدير الكرة بأبناء السيد البدوي.

يذكر أن اللاعب أدى بشكل جيد مع فريقه عثماسون "طنطا" الموسم الماضي، مما جعله تحت الأنظار من قبل الفريق.

وفي نفس السياق ضم طنطا 5 صفقات جديدة، لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، وهم إسلام بدر، وإسلام البعلي، وعلاء كمال، ومحمد السيد "مودي"، ومحمد فوزي.