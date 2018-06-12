اليوم.. حفل الإفطار السنوي لنقيب المحامين‎

يعقد حفل الافطار السنوي لسامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ رمضان، في نادي المحامين النهري بالمعادي.



يعقب حفل الافطار، كلمة لنقيب المحامين يتناول خلالها أخر التطورات على الساحة النقابية، وأبرز الأحداث على الساحتين المصرية والعربية، ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وجمع من المحامين.



يذكر أن حفل الافطار السنوي يقيمه "عاشور" يوم ٢٧ رمضان من كل عام منذ أكثر من ٢٠ عاما.

