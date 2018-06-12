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فيروز كراوية: "دراما رمضان شوهت صورة المرأة في المجتمع" (فيديو وصور)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:47 ص
فيروز كراوية: دراما رمضان شوهت صورة المرأة في المجتمع (فيديو وصور)
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سعد نبيل - تصوير: محمد لطفي
 
قالت المطربة فيروز كراوية، إن مسلسلات رمضان، شوهت صورة المرأة في المجتمع المصري، مضيفة: "أمر غير طبيعي أن يقدم الرجل في الدراما، بصورة الرجل المثالي، مثل وقوفه مكبل اليد أمام خيانة زوجته، على عكس السنوات الماضية!"

وأشارت "كراوية"، إلى أن معظم المسلسلات الرمضانية، تبنت هذا العام فكرة تبيض وجه الثقافة التقليدية في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول وضع المرأة في المسلسلات التليفزيونية المشاركة في موسم رمضان الحالي، بالمركز الثقافي الفرنسي، اليوم الإثنين، نظمتها منصة "ولها وجوه أخرى" المتخصصة في تقديم محتوى إعلامي نسوي، وتديرها رنيم العفيفي، رئيس تحرير المنصة.

وشارك في الندوة الناقد عصام زكريا والكاتبة الصحفية كريمة كمال والمطربة فيروز كراوية.
فيروز كراوية: "دراما رمضان شوهت صورة المرأة في المجتمع" (فيديو وصور)
فيروز كراوية: "دراما رمضان شوهت صورة المرأة في المجتمع" (فيديو وصور)
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