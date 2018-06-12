عفاف شعيب لـ"الإبراشي": أنا من نسل النبي محمد (فيديو)
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:36 ص
حامد محمود
قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تحب أن تتكلم عن هذا كثيرًا بحسب تصريحها.
وأشارت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، إلى أنها من اسرة طيبة وملتزمة دينيًا، لافتة إلى أنها كانت تداوم على الصلاة والصيام منذ وقت طويل.
ولفتت إلى أنها كانت تحضر أيضًا مجالس العلم وتحرص على الاستماع للدروس الدينية.
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