ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عفاف شعيب لـ"الإبراشي": أنا من نسل النبي محمد (فيديو)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:36 ص
عفاف شعيب لـالإبراشي: أنا من نسل النبي محمد (فيديو)
طباعة
حامد محمود
 

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تحب أن تتكلم عن هذا كثيرًا بحسب تصريحها.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، إلى أنها من اسرة طيبة وملتزمة دينيًا، لافتة إلى أنها كانت تداوم على الصلاة والصيام منذ وقت طويل.

ولفتت إلى أنها كانت تحضر أيضًا مجالس العلم وتحرص على الاستماع للدروس الدينية. 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عفاف شعيب سينما دراما بث مباشر النبي الفجر الفني العاشرة مساء الرسول البث المباشر للمسلسلات الابراشي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 3:20:33 AM