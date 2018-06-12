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مفاجأت في تشكيل أوروجواي أمام مصر بمونديال روسيا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:38 ص
مفاجأت في تشكيل أوروجواي أمام مصر بمونديال روسيا
مصر وأوروجواي
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الفجر الرياضي
 

أصبح أوسكار تابريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، مستقرا بنسبة كبيرة على تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه مصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا.

 

وجاء تشكيل أوروجواي على النحو التالي:

 

حارس المرمي: موسليرا

 

خط الدفاع: كاسيرس، جودين، خمينيز، فاريلا

 

خط الوسط: نانديز، بيتانكور، فينشينو، أرسكايتا

 

خط الهجوم: كافاني، سواريز

 

وتواجه روسيا في نفس المجموعة منتخب السعودية، الخميس المقبل، في افتتاح البطولة.

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