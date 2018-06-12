رسميا.. أكرم عبد المجيد مديرا فنيا لشربين بالقسم الثالث

توصّل مجلس إدارة نادى شربين لاتفاق رسمي مع أكرم عبد المجيد، مدرب بلدية المحلة الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وتولى عبد المجيد من قبل تدريب أندية نبروه ومنية سمنود، والبلدية والحرية، ومركز شباب كوم حماده.

ويشارك شربين في القسم الثالث ضمن مجموعة تضم أندية بلقاس وبني عبيد ودكرنس ومياة الدقهلية والمطرية واتحاد المنزلة، وميت الخولي وفارسكور وبورفؤاد والرباط وغزل دمياط.