عفاف شعيب: "الشعب لازم يتغير" (فيديو)
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:06 ص
نعيم يوسف
قالت الفنانة عفاف شعيب، إنه رغم الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه مصر، تكفي نعمة الأمن والأمان.
وأضافت "شعيب"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الإثنين: "كل حاجة وليها تمن يكفي إننا عايشين في أمن وأمان، ولدنيا شعور بوجود دولة وهيبتها".
وتابعت: "القاهرة بقت مليانة زبالة بطريقة غريبة علشان الناس بترمي برا الصندوق" مؤكدة: "الشعب لازم يتغير مينفعش كدة.. مش الحكومة لوحدها الشعب كمان".
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