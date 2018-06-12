عفاف شعيب: "الشعب لازم يتغير" (فيديو)







وأضافت "شعيب"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الإثنين: "كل حاجة وليها تمن يكفي إننا عايشين في أمن وأمان، ولدنيا شعور بوجود دولة وهيبتها".



وتابعت: "القاهرة بقت مليانة زبالة بطريقة غريبة علشان الناس بترمي برا الصندوق" مؤكدة: "الشعب لازم يتغير مينفعش كدة.. مش الحكومة لوحدها الشعب كمان".









قالت الفنانة عفاف شعيب، إنه رغم الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه مصر، تكفي نعمة الأمن والأمان.