كريمة كمال: "معظم الأعمال الدراميا قدمت المرأة بصورة سيئة" (فيديو وصور)

استنكرت الصحفية كريمة كمال، صورة المرأة التي قدمت في الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أن معظم المسلسلات قدمت المرأة في العديد من الشخصيات السيئة، منها "النصابة" و"الخائنة".





وأكدت "كمال"، خلال كلمتها في ندوة "المرأة في الدراما"، على أن المسألة ليست خاضعة لفكرة ظهور المرأة بشكل سيىء أو جيد، ولكن الأمر متعلق بنظرة المجتمع لقضايا المرأة، لافته إلى أن هناك الكثير، من الأعمال التي تقدم المرأة العاملة على أنها غير قادرة على فرض السيطرة على أفراد عائلتها، ما يترتب عليه تفكيك الأسرة، وإخراج جيل غير مشرف للمجتمع.