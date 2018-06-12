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كريمة كمال: "معظم الأعمال الدراميا قدمت المرأة بصورة سيئة" (فيديو وصور)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:28 ص
كريمة كمال: معظم الأعمال الدراميا قدمت المرأة بصورة سيئة (فيديو وصور)
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سعد نبيل - تصوير: محمد لطفي
 
استنكرت الصحفية كريمة كمال، صورة المرأة التي قدمت في الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أن معظم المسلسلات قدمت المرأة في العديد من الشخصيات السيئة، منها "النصابة" و"الخائنة".


وأكدت "كمال"، خلال كلمتها في ندوة "المرأة في الدراما"، على أن المسألة ليست خاضعة لفكرة ظهور المرأة بشكل سيىء أو جيد، ولكن الأمر متعلق بنظرة المجتمع لقضايا المرأة، لافته إلى أن هناك الكثير، من الأعمال التي تقدم المرأة العاملة على أنها غير قادرة على فرض السيطرة على أفراد عائلتها، ما يترتب عليه تفكيك الأسرة، وإخراج جيل غير مشرف للمجتمع.
كريمة كمال: "معظم الأعمال الدراميا قدمت المرأة بصورة سيئة" (فيديو وصور)
كريمة كمال: "معظم الأعمال الدراميا قدمت المرأة بصورة سيئة" (فيديو وصور)
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