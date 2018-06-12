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الجبلاية ترفع المكافأت لتحفيز المنتخب الوطني

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:25 ص
الجبلاية ترفع المكافأت لتحفيز المنتخب الوطني
منتخب مصر
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محمد الصو
 

 

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، رفع قيمة المكافأت للمنتخب الوطني الأول، في حال تخطي مباريات الدور الأول من نهائيات كأس العالم.

 

كما اتخذ مجلس الجبلاية، قرارًا بصرف مكأفات الفوز مباشرة عقب كل مباراة يتخطاها المنتخب في مباريات المجموعة الأولى.

 

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة أورواجوي، ظهر الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.

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