طلب مفاجئ من كوبر قبل مواجهة أوروجواي

طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، بالتدخل لإقناع اللاعبين بالإفطار خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم.

وبرر كوبر، طلبه بالخوف من هبوط المستوى البدني ونقص السكريات الناتجة من المران، والإجهاد خاصةً أن عدد ساعات الصيام في روسيا، يتخطى 19 ساعة وهو ما أبدى بسببه القلق قبل نهائيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب أورواجوي، ظهر الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.