عاجل.. رسالة نارية من ترامب حول القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية



وكتب "ترامب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يقول الحاقدون والخاسرون، إن الإجتماع مع كوريا الشمالية يعد خسارة كبيرة للولايات المتحدة، لقد توقفت جميع أبحاث كوريا الشمالية وجميع عمليات إطلاق القذائف، ولم يكن لدى هؤلاء الخبراء الذين اتصلوا بي من البداية أي شيء آخر يمكنهم قوله، سوف نكون بخير".





ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في قمة تاريخية تُعقد في سنغافورة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي السنغافوري (الـ3 صباحًا بتوقيت القاهرة)، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي في منصبه يلتقي بزعيم كوري شمالي في تاريخ البلدين.

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدي القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون"، ووصفهم بأنهم "حاقدون وخاسرون".