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"أبوعميرة": نتواصل مع "فيفا" منذ شهرين لإذاعة مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:44 ص
أبوعميرة: نتواصل مع فيفا منذ شهرين لإذاعة مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018
المخرج شكرى أبو عميرة
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داليا الحسين
 
كشف المخرج شكرى أبو عميرة، عن تطوير البث الأرضي للتلفزيون المصري الفترة المقبلة بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

وطالب "عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بمقاطعة القنوات المعادية، مؤكدا أن التلفزيون سيذيع مباريات كأس العالم على القناة الثانية والنايل سبورت الأرضية.

وأشار إلى أن مصر تتواصل مع الفيفا منذ شهرين لإذاعة مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018، منوها إلى أن القمر الصناعي الإسرائيلي أعلن أنه سيذيع المباريات باللغة العربية، وهذا الأمر يعد أمن قومي لمصر.
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