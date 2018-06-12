"أبوعميرة": نتواصل مع "فيفا" منذ شهرين لإذاعة مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018



وطالب "عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بمقاطعة القنوات المعادية، مؤكدا أن التلفزيون سيذيع مباريات كأس العالم على القناة الثانية والنايل سبورت الأرضية.



وأشار إلى أن مصر تتواصل مع الفيفا منذ شهرين لإذاعة مباريات المنتخب في مونديال روسيا 2018، منوها إلى أن القمر الصناعي الإسرائيلي أعلن أنه سيذيع المباريات باللغة العربية، وهذا الأمر يعد أمن قومي لمصر.



كشف المخرج شكرى أبو عميرة، عن تطوير البث الأرضي للتلفزيون المصري الفترة المقبلة بما يتناسب مع التطورات الحديثة.