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الاتحاد السكندري يعلن ضم لاعب الزمالك رسميا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:05 ص
الاتحاد السكندري يعلن ضم لاعب الزمالك رسميا
الزمالك
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محمد عبد الفتاح
 

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في حسم صفقة انتقال اللاعب رمزي خالد بشكل نهائي بعد مفاوضات مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بحضور محمد إبراهيم مدير الكرة عقب انتهاء إعارته لزعيم الثغر.

 

وكان رمزى خالد قد انضم للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة الموسم السابق من الزمالك، وقدم مردودا طيبا خلال النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم مع زملائه بالفريق في تقديم عروض طيبة خلال الدور الثاني من المسابقة، و ظهر اللاعب بمستوى متميز خلال تصفيات البطولة العربية التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

 

وأثنى محمد عمر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم على أداء اللاعب، وطالب بضمه بصفة نهائيا للفريق للمحافظة على القوام الأساسى للفريق، وهو ما استطاع أن يحققه محمد مصيلحى حيث حسم الصفقة مع مرتضى منصور وحصل نادى الاتحاد السكندري على الاستغناء الخاص باللاعب في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الشقيقين.

 

ووقع اللاعب على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذي يمتد لثلاثة مواسم، معبرا عن سعادته البالغه بالعودة والاستقرار بزعيم الثغر الذي شهد تألقه ونجوميته.

الاتحاد السكندري يعلن ضم لاعب الزمالك رسميا
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