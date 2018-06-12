محمد رمضان يتزوج "عائشة بن أحمد" فى "نسر الصعيد"













تزوج الضابط "زين القناوي" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، من ابنه خالته "ليلى" التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن احمد، عقب انفصاله عن زوجته "فيروز" درة زروق، انتقاما لكرامته بعدما اعتقد انها كانت تخونه مع شخص آخر.ولم تصدق "ليلى" أنها تزوجت "زين" بعد طول انتظار وأمل أن ينفصل عن زوجته، ويتزوجها، وعلى جانب آخر فوجئت والدة "زين" التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، باختفاء "صالح" طفل "زين" بالتبني أثناء انشغالها فى الصلاة وبمجرد عودتها إلى غرفتها فوجئت باختفاءه"."نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.