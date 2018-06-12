ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تعرف على تشكيل أوروجواي أمام مصر بكأس العالم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:04 ص
عاجل.. تعرف على تشكيل أوروجواي أمام مصر بكأس العالم
مصر وأوروجواي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

استقر أوسكار تابريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، على تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه مصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا.

 

وجاء تشكيل أوروجواي على النحو التالي:

 

حارس المرمي: موسليرا

 

خط الدفاع: كاسيرس، جودين، خمينيز، فاريلا

 

خط الوسط: نانديز، بيتانكور، فينشينو، أرسكايتا

 

خط الهجوم: كافاني، سواريز

 

وتواجه روسيا في نفس المجموعة منتخب السعودية، الخميس المقبل، في افتتاح البطولة.

المزيد عن: محمد صلاح كأس العالم روسيا 2018 رياضة تشكيل منتخب أوروجواي الأخبار الرياضية أوسكار تابريز أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 1:30:02 AM