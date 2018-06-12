عاجل.. تعرف على تشكيل أوروجواي أمام مصر بكأس العالم

استقر أوسكار تابريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، على تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه مصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا.

وجاء تشكيل أوروجواي على النحو التالي:

حارس المرمي: موسليرا

خط الدفاع: كاسيرس، جودين، خمينيز، فاريلا

خط الوسط: نانديز، بيتانكور، فينشينو، أرسكايتا

خط الهجوم: كافاني، سواريز

وتواجه روسيا في نفس المجموعة منتخب السعودية، الخميس المقبل، في افتتاح البطولة.