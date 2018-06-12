عاجل.. "النهار" تحرر محضرا ضد الإعلامية ريهام سعيد









وقالت القناة في بيان إعلامي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الإعلامية المذكورة تهجمت على القناة واقتحمها وادعت أنها حضرت لتظهر على الهواء في رمضان حيث لا برامج على الهواء بعد الإفطار.







وكتبت إدارة القناة: "النهار تحرر محضرًا لريهام سعيد لتهجمها على القناة واقتحامها وذلك بعدما أرسلت القناة استدعاءً لريهام لتسجيل حلقاتها يوم الأربعاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠١٨".

حررت شبكة تلفزيون "النهار" محضرًا ضد الإعلامية ريهام سعيد.