تعليق ناري من أحمد موسى على بدلة منتخب مصر



وطالب موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، بتشجيع المنتخب بدلًا من السخرية من البدل، متابعا: "السخرية طالت الطائرة أيضا.. الناس اللي بتدور على الحاجات دي معروفة.. سبوكم منهم وشجعوا المنتخب.. دول أشرار مش عايزين مصر في المونديال".



استنكر الإعلامي أحمد موسى، الهجوم الذي تعرض له المنتخب المصري بسبب ارتداء اللاعبين بدل على كوتشي، معلقًا: "تافهين وأندية العالم ترتدي الكوتشي على البدلة".