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تعليق ناري من أحمد موسى على بدلة منتخب مصر

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:06 ص
تعليق ناري من أحمد موسى على بدلة منتخب مصر
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
استنكر الإعلامي أحمد موسى، الهجوم الذي تعرض له المنتخب المصري بسبب ارتداء اللاعبين بدل على كوتشي، معلقًا: "تافهين وأندية العالم ترتدي الكوتشي على البدلة".

وطالب موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، بتشجيع المنتخب بدلًا من السخرية من البدل، متابعا: "السخرية طالت الطائرة أيضا.. الناس اللي بتدور على الحاجات دي معروفة.. سبوكم منهم وشجعوا المنتخب.. دول أشرار مش عايزين مصر في المونديال".
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