استشاري شركة أزياء المنتخب تفجر مفاجأة لأول مرة عن البدلة

قالت دعاء حسني، استشاري الشركة المصممة لأزياء المنتخب، إنه تم اختيارهم رغم وجود عروض كثيرة جدًا، مشيرة إلى أن الاختيار تم في أسبوع الموضة العالمي في نيويورك.



وأضافت "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن السبب في الشكل غير اللائق للبدلة كان بسب حقائب الظهر، كاشفة أنها من وافقت على ارتداء الأحذية البيضاء للاعبي المنتخب، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم بأن الأحذية كانت ستكون مختلفة الشكل.



وكشفت استشاري الشركة، أن البدلة صنعت من أجود الخامات، نافية أن تكون الخامات سيئة، منوهة إلى أن البدلة الواحدة تكلفت 1000 دولار أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري.

