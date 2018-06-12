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أحمد موسى يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين أمام السيسي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:47 ص
أحمد موسى يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين أمام السيسي
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قبل عيد الفطر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وسيؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يوم الخميس المقبل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية"صدى البلد" مساء الأحد، أن الحكومة تقدمت باستقالتها رسميا إلى رئيس الجمهورية، ما يعني أن مجلس النواب ليس من اختصاصه التعقيب على الوزراء الجدد، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي سيذهب إلى مجلس النواب ويلقي بيانًا أمام المجلس، وبناء عليه يتم منح الثقة للحكومة.
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