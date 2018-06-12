محمد عامر: القسم الثاني "صعب" ونبحث دعم جمهورية شبين بلاعبين جدد

أكد محمد عامر نجم الأهلي الأسبق، والمدير الفني الجديد لفريق جمهورية شبين على صعوبة الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" إن فريق الجمهورية بحاجة إلى تدعيمات كبيرة، من أجل تعويض الراحلين عن قائمة الموسم الماضي.

واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته، بأن فترة الإعداد ستنطلق مساء الثلاثاء 12 يونيو في الحادية عشر مساءاً بستاد الجامعة.

وتولى عامر مؤخرا، مهمة تدريب الفريق المنوفي مقابل 55 ألف جنية شهريا، خلفا لطارق السعيد الذي رحل عن قيادة شبين للخلاف مع مجلس الإدارة ولجنة الكرة حوّل الصفقات الجديدة.