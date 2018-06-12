استقالة جماعية للجنة السينما بالأعلى للثقافة اعتراضا على منع عرض "كارما"

تقدم أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة باستقالة جماعية تحت تصرف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك اعتراضًا على قرار منع عرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف.

ودعت اللجنة نقابة السينمائيين إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للسينمائيين لمناقشة أوضاع الحريات النقابية وأحوال الصناعة في أقرب وقت ممكن.

والموقعون على الاستقالة هم: الدكتور محمد العدل، مجدي أحمد علي، عمر عبدالعزيز، شريف مندور، شريف البنداري، محمد حماد، الأب بطرس دانيال، سيد فؤاد، داوود عبدالسيد، رامي عبدالرزاق، فوزي العوامري، مسعد فودة، طارق الشناوي، ومحمد علم الدين.