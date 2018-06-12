موعد مباريات منتخب تونس في كأس العالم روسيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب تونس لخوض مباريات كأس العالم روسيا 2018، وتعد هذه هي المشاركة الخامسة في تاريخ نسور قرطاج، وأوقعت القرعة منتخب تونس، بقيادة المدرب نبيل معلول، في المجموعة السابعة في كأس العالم روسيا 2018، بجانب منتخبات؛ إنجلترا وبلجيكا وبنما.

ويخوض المنتخب التونسي أولى مبارياته في مونديال روسيا، أمام نظيره الإنجليزي يوم الإثنين 18 يونيه الجاري بمدينة "فولجوجراد" في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

بينما تنتظر منتخب تونس مواجهة صعبة أمام نجوم بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 23 يونيه على ملعب "سبارتاك" في العاصمة موسكو، وذلك في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

ويختتم المنتخب التونسي مشواره في دور المجموعات بمباراة متوازنة أمام نظيره منتخب بنما يوم الخميس 28 يونيه على ملعب "موردوفيا" بمدينة سارانسك، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

ومن المنتظر؛ أن تُذاع المباريات على قنوات "بي إن سبورت" من خلال التردادات الآتية:

- قنوات: beIN MAX HD4 ، beIN MAX HD1: وترددها 12245 ومعدل الترميز 27500

- قنوات: beIN MAX HD 2 ، beIN MAX HD 3: وترددها 12264 ومعدل الترميز 27500.