النهار تكذب ريهام سعيد (صورة)





هاجمت شبكة تلفزيون "النهار" تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، مشيرة إلى أن الأخيرة ادعت بأنها حضرت لمقر القناة للظهور على الهواء، في حين أن هذا لم يحدث.





وكتبت إدارة القناة عبر الصفحة الرسمية لها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فضيحة ريهام سعيد، تتهجم على القناة وتقتحمها وتدعي انها حضرت لتظهر على الهواء في رمضان حيث لا برامج على الهواء بعد الإفطار".



