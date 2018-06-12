أبرز أخبار التوك شو الاثنين 11/6/2018: مفاجآت توفيق عكاشة وبث كأس العالم على التلفزيون المصري
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:14 ص
أمنية فوزي - داليا الحسين - ندى محمد - نعيم يوسف
أمنية فوزي - داليا الحسين - ندى محمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
منى عمر: السودان بلد شقيق وعليه إعادة النظر في موقفه من سد النهضة (فيديو)
أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، أن السودان ليست دولة صديقة ولكنها شقيقة وبالتالي هى في مستوى أعلى من العلاقات مع مصر والمصالح المشتركة بين البلدين عميقة وقديمة، مشيرة إلى أن وجود اختلافات بين الأنظمة السياسية لا يعني الإضرار بالمصالح والتوقف عن التكاتف بين الشعبين.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
منى عمر: السودان بلد شقيق وعليه إعادة النظر في موقفه من سد النهضة (فيديو)
أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، أن السودان ليست دولة صديقة ولكنها شقيقة وبالتالي هى في مستوى أعلى من العلاقات مع مصر والمصالح المشتركة بين البلدين عميقة وقديمة، مشيرة إلى أن وجود اختلافات بين الأنظمة السياسية لا يعني الإضرار بالمصالح والتوقف عن التكاتف بين الشعبين.
خبير تربوي مستنكرًا: بعض أولياء الأمور يعتبرون الغش "حق" لأبنائهم (فيديو)
قال حسن شحاتة الخبير التربوي، إن بعض أولياء الامور يعتبرون الغش "حق" لأبنائهم وهى ثقافة مرضية سببها الفساد المستشري في المجتمع خلال فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الامتحان الأساس فيه الفرز ومعرفة مستوى كل طالب وبالتالي يجب تواجد سؤال يقيس هذا الفارق.
توفيق عكاشة يُعلن موعد عودة بث "الفراعين".. ويؤكد: رفضت عرض من النهار بـ24 مليون جنيه
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن موعد إعادة بث قناة الفراعين، قائلًا إنه سيتم إعادة بث قناة الفراعين في أول يوليو 2018.
توفيق عكاشة: أوافق على التطبيع مع إسرائيل (فيديو)
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يوافق على التطبيع الشعبي مع إسرائيل، مؤكدًا أنه قادر على توجيه حزب الكنبة مرة أخرى.
شكري أبو عميرة: قطر مديونة لمصر بمبلغ 280 مليون جنيه
أكد المخرج شكري أبو عميرة، أن قنوات "بي إن سبورت" والجزيرة في 30 يونيو 2013 قاموا بسرقة وتدمير سيارات التلفزيون المصري، منوها بأن قطر حصلت على إرسال بما يقدر 280 مليون جنيه دون دفع ثمنها.
أحمد موسي: مشاهدة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضى حق للشعب المصري
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتباك في قناة "بي إن سبورت القطرية" بعد نقل مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية، مؤكدا أن مشاهدة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضى حق الشعب المصري.
المتحدث باسم "الري" يكشف استراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات المياه
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن استراتيجية المياه التي تتبناها الوزارة تقوم على 4 محاور وتهدف جميعها لتحسين الوضع المائي وتقديم الخدمة بشكل مناسب للمواطن، من خلال ترشيد المياه والتنقية من خلال تحسين النوعية، مستكملًا، حتى نوفر للمواطن مياه صالحة للاستخدام في المجالات المختلفة، والعمل على إيجاد بدائل لمواجهة الكثافة السكانية في المستقبل.
مصمم أزياء: اللجنة المصممة لملابس المنتخب فوجئت بتغيير لون الحذاء
عقب خالد أوبية مؤسس الشركة المصممة لزي المنتخب، على بدل المنتخب الوطني المصري، قائلًا أن أحذية اللاعبين كانت غير متشابهة ومتناسقة، مشيرًا إلى أن اللجنة المصممة فوجئت بتغير لون الحذاء من البني للأبيض.
قال حسن شحاتة الخبير التربوي، إن بعض أولياء الامور يعتبرون الغش "حق" لأبنائهم وهى ثقافة مرضية سببها الفساد المستشري في المجتمع خلال فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الامتحان الأساس فيه الفرز ومعرفة مستوى كل طالب وبالتالي يجب تواجد سؤال يقيس هذا الفارق.
توفيق عكاشة يُعلن موعد عودة بث "الفراعين".. ويؤكد: رفضت عرض من النهار بـ24 مليون جنيه
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن موعد إعادة بث قناة الفراعين، قائلًا إنه سيتم إعادة بث قناة الفراعين في أول يوليو 2018.
توفيق عكاشة: أوافق على التطبيع مع إسرائيل (فيديو)
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يوافق على التطبيع الشعبي مع إسرائيل، مؤكدًا أنه قادر على توجيه حزب الكنبة مرة أخرى.
شكري أبو عميرة: قطر مديونة لمصر بمبلغ 280 مليون جنيه
أكد المخرج شكري أبو عميرة، أن قنوات "بي إن سبورت" والجزيرة في 30 يونيو 2013 قاموا بسرقة وتدمير سيارات التلفزيون المصري، منوها بأن قطر حصلت على إرسال بما يقدر 280 مليون جنيه دون دفع ثمنها.
أحمد موسي: مشاهدة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضى حق للشعب المصري
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتباك في قناة "بي إن سبورت القطرية" بعد نقل مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية، مؤكدا أن مشاهدة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضى حق الشعب المصري.
المتحدث باسم "الري" يكشف استراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات المياه
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن استراتيجية المياه التي تتبناها الوزارة تقوم على 4 محاور وتهدف جميعها لتحسين الوضع المائي وتقديم الخدمة بشكل مناسب للمواطن، من خلال ترشيد المياه والتنقية من خلال تحسين النوعية، مستكملًا، حتى نوفر للمواطن مياه صالحة للاستخدام في المجالات المختلفة، والعمل على إيجاد بدائل لمواجهة الكثافة السكانية في المستقبل.
مصمم أزياء: اللجنة المصممة لملابس المنتخب فوجئت بتغيير لون الحذاء
عقب خالد أوبية مؤسس الشركة المصممة لزي المنتخب، على بدل المنتخب الوطني المصري، قائلًا أن أحذية اللاعبين كانت غير متشابهة ومتناسقة، مشيرًا إلى أن اللجنة المصممة فوجئت بتغير لون الحذاء من البني للأبيض.