أبرز أخبار التوك شو الاثنين 11/6/2018: مفاجآت توفيق عكاشة وبث كأس العالم على التلفزيون المصري

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أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، أن السودان ليست دولة صديقة ولكنها شقيقة وبالتالي هى في مستوى أعلى من العلاقات مع مصر والمصالح المشتركة بين البلدين عميقة وقديمة، مشيرة إلى أن وجود اختلافات بين الأنظمة السياسية لا يعني الإضرار بالمصالح والتوقف عن التكاتف بين الشعبين.



منى عمر: السودان بلد شقيق وعليه إعادة النظر في موقفه من سد النهضة (فيديو)

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، أن السودان ليست دولة صديقة ولكنها شقيقة وبالتالي هى في مستوى أعلى من العلاقات مع مصر والمصالح المشتركة بين البلدين عميقة وقديمة، مشيرة إلى أن وجود اختلافات بين الأنظمة السياسية لا يعني الإضرار بالمصالح والتوقف عن التكاتف بين الشعبين.

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.