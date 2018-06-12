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محافظ دمياط يلتقي رئيس منطقة البريد الجديد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:33 ص
محافظ دمياط يلتقي رئيس منطقة البريد الجديد
محافظ دمياط يلتقي رئيس منطقة البريد الجديد
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هند الشيال
 
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمكتبه جورج ميشيل رئيس منطقة بريد دمياط الجديد، حيث تقدم المحافظ له بالتهنئة لاستلامه مهام عمله الجديد متمنيا له التوفيق والسداد.

وخلال الاستقبال تابع المحافظ مع رئيس بريد دمياط الأعمال الخاصة بتطوير مكاتب البريد بنطاق المحافظة، حيث صرح المحافظ أنه تم بدء التشغيل التجريبى لمكتب بريد دمياط الجديدة بعد إتمام أعمال التطوير مؤكدا افتتاحه في القريب العاجل.

كما صرح المحافظ أنه جارى الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات بمكتب دمياط الرئيسى، كما أكد أنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير بمكاتب بريد كفر البطيخ وجمصة وكفر الغاب وشرباص وكفرسعد والبصارطة وميت الخولى عبد الله والخياطة.
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