لاعب الزمالك: إيزي سيكون إضافة قوية للأهلي

قال أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك، إن إيزي إيميكا لاعب النصر للتعدين السابق، سوف يكون إضافة قوية للنادي الأهلي حال ارتداء القميص الأحمر.

وأضاف "مدبولي" في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "مكان إيزي إيمكا في نادي الزمالك مكتظ باللاعبين، الفريق يمتلك 7 ديفندرات من حقهم المشاركة بشكل أساسي، لذلك ففرصته في الزمالك ستكون صعبة للغاية".

واستطرد قائلا: "أحب لعب إيزي إيمكا بشكل كبير، وأعتقد أنه سوف يكون إضافة قوية للنادي الأهلي، فهو لاعب جامد جدا".