أوقاف دمياط تحتفل بليلة القدر بمسجد البحر في دمياط (صور)

شهد اللواء ممدوح طه، سكرتير عام محافظة دمياط، اليوم الإثنين،الاحتفال بليلة القدر الذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد البحر بمدينة دمياط بحضور مديرى المديريات وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.



يأتي ذلك بعد أنابه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لحضور الحفل.





وتضمن الحفل آيات من الذكر الحكيم وتواشيح دينية، والقى إمام المسجد خطبة تضمنت الحديث عن فضل ليلة القدر، وأهمية التمسك بتعاليم الدين الاسلامي السمحة والأخلاق الحميدة التى دعانا إليها ديننا الحنيف.