البدري فرغلي: وزيرة التضامن هي المسؤولة عن حالة احتقان أصحاب المعاشات



وتابع فرغلي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن أصحاب المعاشات فوجئوا بعد وجود معاشهم بعد أن صرحت ببدأ صرف المعاشات يوم واحد في الشهر.



وفرق رئيس الاتحاد العام، بين معاش التأمين والضمان الاجتماعي بأن الأول خاص بالمال المستقطع من العامل خلال فترة خدمته، والآخر مستقطع من المال العام للدولة، مشيرًا إلى أنهم 300 جنيه "مش هيجيبوا موصلاته"، لافتًا إلى أنه طبقًا للمعاير الدوليه التي فإن من هم تحت خط الفقر يكون دخل المواطن 2 دولار لليوم، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات في مصر "قبضهم ربع دولار في اليوم" مستكمل "دول مش تحت خط الفقر دول تحت خط الموت.



قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزير التضامن هي المتسببة في حالة احتقان 9 مليون أسرة من أصحاب المعاشات في مصر.