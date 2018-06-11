خاص .. وزير الرياضة يعيد تشكيل لجنة تكريم لاعبي المنتخبات الباراليمبية

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا رسميا، بإعادة تشكيل لجنة مناقشة تعديل لائحة تكريم لاعبي المنتخبات القومية الباراليمبية.

وجاء القرار تحت رقم ٤٣١ لسنة ٢٠١٨، في إطار الحرص على تفعيل عمل اللجنة ووضع المقترحات اللازمة لتكريم لاعبي المنتخبات الباراليمبية بالشكل اللائق.

ونص القرار على تولي الدكتور أشرف البجيرمي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، رئاسة اللجنة الجديدة، وعضوية كلا من محمد سعيد مازن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعمرو أحمد الحداد مدير إدارة الإتحادات النوعية، وأحمد السيد عبدالحميد اخصائي رياضي بإدارة الحافز والتكريم، ومحمد عبدالكريم عباس أخصائي بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

بالإضافة إلى عماد إبراهيم السيد أخصائي بالإدارة المركزية للآداء الرياضي، ومحمد السيد أبوالرجال أخصائي رياضي بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد مختار إبراهيم أخصائي رياضي بالمكتب الفني للمدير التنفيذي، أحمد جمعه أخصائي رياضي بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، ومحمد سالم محمود عضو ومقرر اللجنة وأخصائي بالإدارة العامة للمنتخبات القومية.

وكانت اللجنة السابقة قد تم تشكيلها في شهر فبراير الماضي، تحت رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨ برئاسة نادر التطاوي مدير الإدارة العامة للمنتخبات القومية، إلا أنها لم تقدم جديدا منذ ذلك الحين، واجتمعت مرتين فقط، وشهدت تشددا واضحا من رئيس اللجنة ضد اللاعبين الباراليمبيين، حيث رفض التطاوي مساواتهم بأقرانهم من اللاعبين الأوليمبيين، علاوة على ذلك أنه أظهر عدم إلمام بما وصلت إليه رياضات ذوي الإعاقة، وأصر على التمييز ضد اتحادات معينة تابعة للجنة الباراليمبية المصرية، بدعوى أنها من المفترض أن تتبع الاتحادات النوعية، وهو الأمر المخالف تماما للواقع ويتعارض مع كونها اتحادات رياضية منتخبة، تقوم علي شؤون رياضات باراليمبية وتشارك في الدورات الأوليمبية وتمثل مصر في البطولات الرياضية الدولية بشكل رسمي.

يذكر أن لائحة التكريم الحالية تم إقرارها في سنة ٢٠١٣ تحت رقم ٣٣٨ وقام لاعبو اللجنة الباراليمبية بالاعتراض على المكافآت المالية المخصصة لهم مقارنة بغيرهم من الرياضيين الأوليمبيين، وطالبوا وزير الرياضة بزيادة مبالغ المكافآت وتقديرهم بشكل أفضل يتناسب مع ما حققوه من إنجازات.