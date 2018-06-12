ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب لأصحاب المعاشات: "معلش كلنا لازم نتحمل"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:49 ص
نائب لأصحاب المعاشات: معلش كلنا لازم نتحمل
النائب محمد الكومي
طباعة
أمنية فوزي
 
علق النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، على قانون المعاشات الجديد، قائلًا: "نفسنا المعاشات تزيد بنسبة 100%، ولكننا نتحرك في موازنة معينة".

وتابع "الكومي"، خلال مداخلة مع فضائية "ltc" مساء الاثنين: "نحاول توفير مخصصات مالية من الموازنة للمعاشات، وواحدة واحدة الدنيا هتمشي، وبلاش ننسى إننا خارجين من ظروف صعبة".

وأضاف: "معلش كلنا لازم نتحمل، والطبقة البسيطة هي بطلة المشهد، وتحملت أعباء الظروف الاقتصادية"، لافتًا إلى أن الدولة تحارب الفساد، وأن زيادة رواتب الوزراء كانت من أجل ضمان مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 1:30:02 AM