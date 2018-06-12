نائب لأصحاب المعاشات: "معلش كلنا لازم نتحمل"

علق النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، على قانون المعاشات الجديد، قائلًا: "نفسنا المعاشات تزيد بنسبة 100%، ولكننا نتحرك في موازنة معينة".



وتابع "الكومي"، خلال مداخلة مع فضائية "ltc" مساء الاثنين: "نحاول توفير مخصصات مالية من الموازنة للمعاشات، وواحدة واحدة الدنيا هتمشي، وبلاش ننسى إننا خارجين من ظروف صعبة".



وأضاف: "معلش كلنا لازم نتحمل، والطبقة البسيطة هي بطلة المشهد، وتحملت أعباء الظروف الاقتصادية"، لافتًا إلى أن الدولة تحارب الفساد، وأن زيادة رواتب الوزراء كانت من أجل ضمان مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد.

