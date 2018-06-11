اليوم الـ27 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل السّابع: فراسة الحَيوان...





*لكل حيوان صفة يشتهر بها بنسبة مائة بالمائة كالشجاعة للأسد والأمومة للقطة و الدهاء للثعلب والصبر للجمل ، وفى السطور التالية نقوم بسرد نماذج لحيوانات من الطبيعة مع ذكر صفاتها وكل ماعليك ربط هيئة الحيوان بصفاته مع شبيهه من بنى الإنسان إن وُجِد.





-القرد: ذكى عابث سريع خفيف الحركة ، يحترم التراتبية الهرمية فى القطيع بين أقرانه، حريص فلايترك غصنا قبل أن يتاكد من متانة الغصن الجديد الذى يتعلق به.





-الثعلب: محتال ذو مكر وحيلة ، نفور يعمل بمفرده ،مشاغب كثير العبث ، لايسرق إلا إن جاع ولم يجد من يصيده.





-القط: أليف معجب بنفسه نظيف ، ذو مكر وخديعة ، مراقب صبور ، يألف المكان ولايألف الإنسان إلإعند الحاجة ، معروف بالأمومة.



