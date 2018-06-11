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اليوم الـ27 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:51 م
اليوم الـ27 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ 27 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
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أحمد يسرى
 
*الفصل السّابع: فراسة الحَيوان...

*لكل حيوان صفة يشتهر بها بنسبة مائة بالمائة كالشجاعة للأسد والأمومة للقطة و الدهاء للثعلب والصبر للجمل ، وفى السطور التالية نقوم بسرد نماذج لحيوانات من الطبيعة مع ذكر صفاتها وكل ماعليك ربط هيئة الحيوان بصفاته مع شبيهه من بنى الإنسان إن وُجِد.

-القرد: ذكى عابث سريع خفيف الحركة ، يحترم التراتبية الهرمية فى القطيع بين أقرانه، حريص فلايترك غصنا قبل أن يتاكد من متانة الغصن الجديد الذى يتعلق به.

-الثعلب: محتال ذو مكر وحيلة ، نفور يعمل بمفرده ،مشاغب كثير العبث ، لايسرق إلا إن جاع ولم يجد من يصيده.

-القط: أليف معجب بنفسه نظيف ، ذو مكر وخديعة ، مراقب صبور ، يألف المكان ولايألف الإنسان إلإعند الحاجة ، معروف بالأمومة.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954
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