نفحة من الماضي.. الشيخ "الطبلاوي" صاحب الحنجرة الذهبية

عبر آثير الإذاعة المصرية لازال صوته المحبب لمسامع ومتابعي إذاعة القرآن الكريم، فهو صاحب الحنجرة الذهبية، الذي كُرم من لبنان؛ نظرًا لكل ما قدمه في خدمة المصحف الشريف بمنحه وسامًا في احتفال بليلة القدر، أنه الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

إتمام حفظ القرآن الكريم بالعاشرة

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بقرية ميت عقبة بإمبابة، في 14 نوفمبر 1934م، حيث بدأ مشواره في حفظ القرآن و عمره أربع سنوات و أتم حفظه في العاشرة من عمره.

"صاحب الحنجرة الذهبية"

لُقب الشيخ محمد محمود الطبلاوي بـ "صاحب الحنجرة الذهبية"، لما يتسم صوته خلال تلاوة القرآن الكريم من طبقة فريدة من نوعها.

تحقيق شهرة واسعة

على الرغم من أن عمره لم يتجاوز الـ 15 عامًا- آنذاك- تمكن الطبلاوي من تحقيق شهرة واسعة في تلاوة الذكر الحكيم بإحيائه لسهرات دينية ومآتم عديدة لكبار مشايخ وعلماء مصر.

10 مرات للالتحاق بالإذاعة المصرية

على غرار الشيخ نصر الدين طوبار، الذي تقدم للإذاعة 6 مرات ورسب ونجح في سابع محاولة، تقدم الطبلاوي للالتحاق بالإذاعة المصرية 9 مرات باءت جميعها بالفشل، حتى نجح في المرة الـ 10 بامتياز.

دعوات رسمية من ملوك وأمراء العالم

تلقى الطبلاوي دعوات رسمية من مختلف ملوك و أمراء دول العالم، فتلقى دعوة لتلاوة القرآن الكريم بمأتم الملكة "زين الشرف"- والدة الملك حسين- بالأردن، وكذلك مأتم ملك المغرب الحسن الثاني، ومأتم باسل ابن حافظ الأسد، الرئيس السابق لسوريا، بالإضافة إلى دعوات لتلاوة القرآن أمام الجماهير الغفيرة المسلمة بكل من اليونان وإيطاليا.

تنظيم حصص في القرآن الكريم

عٌرف عن الشيخ الطبلاوي أنه كان يسهر من أجل تنظيم حصص في قراءة القرآن الكريم في المسجد، بالإضافة إلى ندوات تشمل مواضيع دينية عدة.