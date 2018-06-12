زي النهاردة بتاريخ 12-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 12-6-2018





أحــــــــــداث





1812 - نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.





1898 - الزعيم الفلبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني ويقرر رفع السلاح طلبًا للاستقلال.





1901 - اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.





1916 - شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.





1926 - انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية.





1960 - الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.





1965 - انقلاب عسكري في فيتنام الجنوبية.





1968 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.





2004 - الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.





2005 - برلمان كردستان العراق ينتخب مسعود برزاني بالإجماع رئيسًا لإقليم كردستان العراق.





2009 - إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وهي عاشر انتخابات رئاسية تجرى فيها منذ الثورة الإسلامية، وتنافس فيها الرئيس المنتهيه ولايته محمود أحمدي نجاد ومهدي كروبي ومير حسين موسوي ومحسن رضائي.





2009 - اغتيال النائب في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق حارث العبيدي عقب أدائه صلاة الجمعة وذلك على يد فتى في الخامسة عشرة من العمر.





2014 - كأس العالم لكرة القدم 2014 ينطلق في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على ملعب ماراكانا، حيث تشهد المباراة الافتتاحية لقاء منتخبي البرازيل (المستضيف) ومنتخب كرواتيا في المجموعة الأولى للبطولة.





2015 - بداية النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية في باكو في أذربيجان.





2016 - مقتل حوالي 50 شخص وإصابة 53 شخص آخر في هجوم مسلّح على نادٍ ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.





مـــــــواليــــــــد





1827 - يوهانا شبيري، كاتبة سويسرية.





1897 - أنطوني إيدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1899 - فريتس ليبمان، عالم كيمياء حيوية ألماني / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.





1908 - أوتو سكورزيني، ضابط نمساوي في جهاز وحدات النخبة النازية.





1908 - مفدي زكريا، شاعر جزائري.





1909 - علي الطنطاوي، عالم دين إسلامي سوري.





1924 - جورج بوش الأب، رئيس الولايات المتحدة الواحد والأربعون.





1932 - محمد عوض، ممثل مصري.





1942 - أحمد أبو الغيط، دبلوماسي ووزير مصري.





1949 - محمد عبده، مغني سعودي.





1953 - نجيب الإمام، حكم كرة قدم تونسي.





1957 - جمال الغندور، حكم كرة قدم مصري.





1960 - حسن جوهر، أكاديمي وسياسي كويتي.





1965 - طلال أرسلان، سياسي لبناني.





1973 - ميتسكي سايغا، ممثلة أداء صوتي يابانية.





1979 - دييغو ميليتو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1985 - بليك روس، مطور برمجيات أمريكي.





1988 - إرين دردييوك، لاعب كرة قدم سويسري.





1992 - فيليب كوتينهو، لاعب كرة قدم برازيلي.





وفيـــــــــات





1912 - فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.





1937 - توخاتشيفسكي، عسكري سوفيتي.





1980 - ماسايوشي أوهيرا، رئيس وزراء اليابان.





1981 - محمود فوزي، نائب رئيس الجمهورية في مصر.





1982 - كارل فون فريش، عالم إيثولوجيا نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.





2009 - حارث العبيدي، سياسي عراقي.





2012 - إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.





2012 - باهينيو، لاعب كرة قدم إسباني.





2014 - ماجد سلطان، ممثل كويتي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





اليوم الوطني في روسيا.



