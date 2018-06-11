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رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي: تسخين الملاعب في حالة الطقس السيء

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:45 م
رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي: تسخين الملاعب في حالة الطقس السيء
ألكسي بيتروف
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أمنية فوزي
 
قال ألكسي بيتروف رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي، ملعب مباراة مصر وروسيا، إنه يتم تسخين الملعب في أوقات الطقس السيء، والشتاء القارس، مضيفًا: "نضع لمبات تشميس صناعي للحفاظ على درجة الحرارة".

وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "لمبات التشميس تعمل على إيصال الشمس إلى النجيلة لتنمو، وتحافظ على لونها الأخضر".

وأردف: "لمبات التشميس تقوم بمهام الشمس، وتعمل على تثبيت النجيلة، والحفاظ على نضارتها".
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