رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي: تسخين الملاعب في حالة الطقس السيء

قال ألكسي بيتروف رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي، ملعب مباراة مصر وروسيا، إنه يتم تسخين الملعب في أوقات الطقس السيء، والشتاء القارس، مضيفًا: "نضع لمبات تشميس صناعي للحفاظ على درجة الحرارة".



وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "لمبات التشميس تعمل على إيصال الشمس إلى النجيلة لتنمو، وتحافظ على لونها الأخضر".



وأردف: "لمبات التشميس تقوم بمهام الشمس، وتعمل على تثبيت النجيلة، والحفاظ على نضارتها".