ألكسي بيتروف يكشف استعداداتهم لمباراة مصر وروسيا

قال ألكسي بيتروف، رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي، ملعب مباراة مصر وروسيا: "ستقام في الاستاد 7 مباريات في المونديال، 4 في مرحلة المجموعات، ومباراة في النصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث".



وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "مباراة مصر وروسيا على الملعب ستحظى باهتمام عالي، ولدينا في ملعبنا ميزة السقف المتحرك والأرضية المتحركة، مما يعطينا الفرصة لاستغلال الملعب في أوقات الطقس السيء".



وأردف: "عندما تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر، نستطيع جعلها 16 درجة مئوية في الملعب بعد إغلاقه، والملعب له نظام تدفئة، ونعمل على تسخين الملعب لتناسب اللاعبين".

