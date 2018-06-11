ألكسي بيتروف يكشف استعداداتهم لمباراة مصر وروسيا
الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:40 م
أمنية فوزي
قال ألكسي بيتروف، رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي، ملعب مباراة مصر وروسيا: "ستقام في الاستاد 7 مباريات في المونديال، 4 في مرحلة المجموعات، ومباراة في النصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث".
وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "مباراة مصر وروسيا على الملعب ستحظى باهتمام عالي، ولدينا في ملعبنا ميزة السقف المتحرك والأرضية المتحركة، مما يعطينا الفرصة لاستغلال الملعب في أوقات الطقس السيء".
وأردف: "عندما تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر، نستطيع جعلها 16 درجة مئوية في الملعب بعد إغلاقه، والملعب له نظام تدفئة، ونعمل على تسخين الملعب لتناسب اللاعبين".
وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "مباراة مصر وروسيا على الملعب ستحظى باهتمام عالي، ولدينا في ملعبنا ميزة السقف المتحرك والأرضية المتحركة، مما يعطينا الفرصة لاستغلال الملعب في أوقات الطقس السيء".
وأردف: "عندما تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر، نستطيع جعلها 16 درجة مئوية في الملعب بعد إغلاقه، والملعب له نظام تدفئة، ونعمل على تسخين الملعب لتناسب اللاعبين".
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