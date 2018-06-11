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ألكسي بيتروف يكشف استعداداتهم لمباراة مصر وروسيا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:40 م
ألكسي بيتروف يكشف استعداداتهم لمباراة مصر وروسيا
ألكسي بيتروف
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أمنية فوزي
 
قال ألكسي بيتروف، رئيس الجهاز الإعلامي لاستاد كريستوفسكي، ملعب مباراة مصر وروسيا: "ستقام في الاستاد 7 مباريات في المونديال، 4 في مرحلة المجموعات، ومباراة في النصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث".

وتابع "بيتروف"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "مباراة مصر وروسيا على الملعب ستحظى باهتمام عالي، ولدينا في ملعبنا ميزة السقف المتحرك والأرضية المتحركة، مما يعطينا الفرصة لاستغلال الملعب في أوقات الطقس السيء".

وأردف: "عندما تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر، نستطيع جعلها 16 درجة مئوية في الملعب بعد إغلاقه، والملعب له نظام تدفئة، ونعمل على تسخين الملعب لتناسب اللاعبين".
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