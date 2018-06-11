نجوم المستقبل يصدر بيانا عن أزمة إبراهيم حسن ويهدد الزمالك والإسماعيلي

قال محمد الطويلة رئيس مجلس ادارة نادي نجوم المستقبل، إنه لم يقدم موافقة لانتقال إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك، مشيراً إلى إنه لم يتلق أي اتصال من الاطراف الاخري.

وأكد الطويلة ما تم إعلانه اليوم بإتمام الصفقة عار تماماً من الصحة مشيرًا إلى أن التلاعب وسوء النية يحكمان أسلوب الأطراف الأخرى في إدارة هذه الصفقة.

وأوضح الطويلة أن نجوم المستقبل متمسك بحقه في اللاعب وهي نسبة الـ 50% التي يتضمنها العقد الثلاثي المبرم بين نجوم المستقبل والإسماعيلي وإبراهيم حسن والذي يعطي للمستقبل نسبة 50% في حالة بيع اللاعب، دون أي تلاعب أو تدليس أو سوء نية من جانب أي طرف من أطراف العقد الثلاثي.

وشدد الطويلة على أنه سيتخذ جميع الطرق القانونية للحفاظ على حقوق ناديه ولن يتراجع أو يفرط في حق ناديه وسيسلك الأسلوب الاحترافي والقانوني للحصول على حقوق ناديه وسيجعل الأطراف الأخري يحترمون تمسكه بتلك الحقوق.

يذكر أن الزمالك أعلن إرسال الاستغناء الخاص بالثنائي محمد الشامي ومحمد مجدي تمهيداً لانتقالهما إلى صفوف الإسماعيلي ضمن صفقة إبراهيم حسن للحصول على خدمات اللاعب ضمن صفقة تبادلية يكتنفُها الغموض.