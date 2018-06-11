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إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:18 م
إفطار جماعي لأعضاء اتحاد الكرة بالتجمع الخامس (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أقام المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي حفل إفطار لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بحضور ضيف الشرف الكابتن شريف عبدالمنعم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ورئيس مجلس إدارة نادي ميجا سبورت كابتن أحمد مجاهد ونخبة من رؤساء وممثلين مجالس إداراة الأندية المصرية من بينهم نائب البرلمان عاصم مرشد  ونخبة كبيرة من الحضور.


واتسمت أجواء الحفل بالبهجة الرمضانية الممتعة، وذالك بنادى سكاي بالتجمع الخامس.

إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
إفطار جماعي لأعضاء "اتحاد الكرة" بالتجمع الخامس (صور)
طباعة
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