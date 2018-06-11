رئيس جهاز حماية المنافسة: حقوق بث المونديال لم يتم بيعها في إطار مزايدة وخاطبنا "الفيفا" رسميًا

دافع أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن قرارهم بشأن إذاعة 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون الأرضي، مؤكدًا أن قرار جهاز حماية المنافسة والهيئة الوطنية للإعلام قانوني بنسبة 100%.





وشدد رئيس جهاز حماية المنافسة خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ساعة من مصر، على شاشة الغد، تقديم محمد المغربي، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يرد على خطاب الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إذاعة 22 مباراة بالمونديال على التليفزيون الأرضي، لافتاً إلى أن أنهم يتسلحون في موقفهم الحالي بقوانين ولوائح الفيفا التي تمنح الاحتكار.





وأضاف نبيل، أن الفيفا تضر بحرية المنافسة بالسوق المشتركة بالكوميسا، مشيرًا إلى أن حقوق بث كاس العالم لم يتم بيعها فى إطار مزايدة.



