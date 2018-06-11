جهاز منتخب مصر يحصل على "فيديوهات" أوروجواي

نجح جوزيه فانتا مدرب منتخب مصر في الحصول على شرائط فيديو خاصة بمنتخب الأورواجوي، لدراستها قبل المواجهة المرتقبة في نهائيات كأس العالم.

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في وضع اللمسات النهائية ومعرفة نقاط القوة والضعف للمنتخب الأوروجوياني.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الأورواجوياني، ظهر الجمعة المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم