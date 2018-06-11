ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جهاز منتخب مصر يحصل على "فيديوهات" أوروجواي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:22 م
جهاز منتخب مصر يحصل على فيديوهات أوروجواي
كافاني وسواريز
طباعة
محمد الصو
 

نجح جوزيه فانتا مدرب منتخب مصر في الحصول على شرائط فيديو خاصة بمنتخب الأورواجوي، لدراستها قبل المواجهة المرتقبة في نهائيات كأس العالم.

 

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في وضع اللمسات النهائية ومعرفة نقاط القوة والضعف للمنتخب الأوروجوياني.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الأورواجوياني، ظهر الجمعة المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر كاس العالم اوروجواي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 12:00:06 AM