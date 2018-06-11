"ارنست أند يونج": باريس تتفوق على لندن في جذب المستثمرين للمرة الأولى

احتلت باريس المرتبة الأولى في المدن الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمار، بعد احتفاظ لندن لهذا اللقب لأكثر من 10 سنوات، مع المخاوف بشأن "البريكست".





ووفقاً لتقرير صادر عن "ارنست آند يونج" اليوم الإثنين، احتلت المدينة الفرنسية المركز الأول في مجال الاستثمار الأجنبي بنسبة 37% من الشركات المؤسسة في العام الماضي.





وعلى صعيد الدول كانت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.





وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك انتخاب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والمخاوف الجيوسياسية خاصة عقب التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في لندن.





وكان أحد التأثيرات الرئيسية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفاض في عدد الشركات التي أقامت أو نقل مقرها إلى المملكة المتحدة بنحو 26% في 2017 مقابل 51% في العام الماضي.





أظهر التقرير الذي استند إلى مسح لـ502 شركة أن لندن جاءت في المرتبة الثانية، تلاها برلين وفرانكفورت.





وأوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا نما بنسبة 10%في العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013.