لم يتبقي سوي 3 أيام على إنطلاق العرس العالمي نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وبدأ مباراة الافتتاح بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي.

بعد ثلاثة أيام، وتحديداً يوم 14 يونيو ، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الإفتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

ونستعرض عليكم فيما يلي جدول ومواعيد مباريات كأس العالم 2018 في روسيا بتوقيت القاهرة :-