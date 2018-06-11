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مصمم أزياء: اللجنة المصممة لملابس المنتخب فوجئت بتغيير لون الحذاء

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:24 م
مصمم أزياء: اللجنة المصممة لملابس المنتخب فوجئت بتغيير لون الحذاء
المنتخب
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جهاد جمال
 
عقب خالد أوبية مؤسس الشركة المصممة لزي المنتخب، على بدل المنتخب الوطني المصري، قائلًا أن أحذية اللاعبين كانت غير متشابهة ومتناسقة، مشيرًا إلى أن اللجنة المصممة فوجئت بتغير لون الحذاء من البني للأبيض. 

وأوضح "أوبية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنهم أخبروا اللجنة أن الأحذية البيضاء ستكون مريحة وخاصة مع طول فترة الرحلة. 

وتابع: من الوارد أن تكون بدلة عبدالله السعيد تبدلت مع أحد اللاعبين. 
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