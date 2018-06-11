فيسبوك تطلق "منصة" جديدة لبث مباريات الألعاب الإلكترونية

أطلقت "فيسبوك" منصة جديدة مكرسة لبث مباريات الألعاب الإلكترونية في ميل جديد يشكل أحد أعمدة الرياضة الإلكترونية.





وتسعى "فيسبوك" بذلك إلى تعويض تأخرها عن الأطراف الأخرى في هذا القطاع ولا سيما "تويتش" التابعة لأمازون و"يوتيوب" أحد فروع "جوجل".





والرهان الثاني هو المحافظة على اهتمام الشباب الذين يتوجهون إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى على ما تظهر دراسات عدة.





وكانت "فيسبوك" أطلقت في يناير برنامج "غايمينغ كرييتور بايلوت" الذي يوفر مجموعة من الأدوات للاعبين المعتادين على بث مبارياتهم لكي يزيدوا عدد مشتركيهم.





وكشفت "فيسبوك"، الجمعة، عن برنامج جديد بعنوان "ليفل آب" موجه إلى المبتدئين في البث المباشر أو غير المباشر للمباريات عبر "فيسبوك".



