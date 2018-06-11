محافظ البحر الأحمر يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد الميناء بالغردقة (صور)

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، حفظة القرآن الكريم في مسابقة الأوقاف الرمضانية السنوية والتي أجرتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.



وقال المحافظ إن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشئ عظمة الدين الإسلامي وتعتبر التربية السليمة وثروة في الدنيا ويكون شفيع لهم في الآخرة مشيدا بدور المحفظين ومديرية الأوقاف في تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحب الوطن وتعزيز السلوك والقيم الأخلاقية النبيلة.



وأبدى عن فرحته بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم واهتمام أولياء الأمور والأمهات بمساعدة الأطفال في ذلك الأمر متمنيًا لهم مزيدا من النجاح، كما حرص المحافظ علي التقاط صور تذكارية مع هؤلاء الأطفال.



حضر التكريم اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة ووسط حشد من أهالي البحر الأحمر.