بعد قتل شقيقه.. عم المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز": "أخويا عمره ما أذى حد"

عقب عبد العزيز إبراهيم، عم المتهم باغتصاب طفلة البامبرز، على مقتل شقيقه على أيدي أهل الطفلة، قائلًا إنهم تركوا منزلهم منذ عامين، ومشردين في البلاد بسب الواقعة.





وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً، المذاع عبر فضائية دريم، "البت سافرت لأبوها السعودية وعايشة كويس".



