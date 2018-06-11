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بعد قتل شقيقه.. عم المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز": "أخويا عمره ما أذى حد"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:10 م
بعد قتل شقيقه.. عم المتهم باغتصاب طفلة البامبرز: أخويا عمره ما أذى حد
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جهاد جمال
 
عقب عبد العزيز إبراهيم، عم المتهم باغتصاب طفلة البامبرز، على مقتل شقيقه على أيدي أهل الطفلة، قائلًا إنهم تركوا منزلهم منذ عامين، ومشردين في البلاد بسب الواقعة. 

وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً، المذاع عبر فضائية دريم، "البت سافرت لأبوها السعودية وعايشة كويس".

وسرد شقيق المجني عليه، تفاصيل الحادث هو أن شقيقه كان يمر بجوار بيته الذي غادره بعد الواقعة فقام عائلة الطفلة بجذبه والاعتداء عليه بالضرب، وتركوه ينزف منذ الـ 11 صباحًا لبعد العشاء، مستكملًا: أخويا عمره ما أذى حد.
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